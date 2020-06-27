أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أعلنت الخارجية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت رفضها للهجوم الذي تحضر له حكومة الوفاق، مشيرة الي أنها ابلغلت فايز السراج وحكومته بذلك.وحسبما أفاد موقع قناة "العربية"، أكدت الخارجية الأمريكية أنه يجب البناء على التقدم الذي حققته المحادثات العسكرية الليبية الجارية، كما حضت الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات فورًا.وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الأمريكية لحكومة الوفاق على ضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات، ومعارضة كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا وحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.وكان قد أعلن الجيش الليبي، الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق، مضيفا إن ألتعزيزات التى تم ارسالها إلى سرت جاهزة لصد أى هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، وأن المعركة فى ليبيا باتت تأخذ منحنى خطير على الصعيد الدولى.