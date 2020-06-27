الخارجية الأمريكية: ندعو لاحترام حظر السلاح المفروض على ليبيا

دعت الخارجية الأميركية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لاحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، حسبما أفاد موقع قناة " العربية".وأعلنت الخارجية الأميركية رفضها التام للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مؤكدة أنه من الضروري وقف إطلاق النار فورا في ليبيا.واكدت الخارجية الأميركية في تصريحات اليوم علي دعوتها لاحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.جدير بالذكر أن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أعلن في وقت سابق أنه تم فرض حظر جوى بطول 200 كيلو متر، مشيرا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة ووحدات الدفاع الجوى.وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى، أن هذه المنطقة تشمل محيط سرت، حيث تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، مشددا على أنه لا تهاون فى أى خرق جوى على هذه المنطقة، ونحذر من يقترب من الأجواء الليبية على هذه المنطقة.