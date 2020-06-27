الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس لطيف ليلًا على كافة الأنحاء، وأن يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.وحسب التحليل الفني لخرائط الطقس، يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتاثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين و2.5 متر ورياح سطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 23الاسكندرية 29 22وادى النطرون 32 21طنطا 34 22شبين الكوم 33 22دمنهور 29 21بلطيم 30 22مطروح 26 19السلوم 28 18سيوة 34 19بورسعيد 30 23دمياط 28 22الزقازيق 34 22المنصورة 32 22الاسماعيلية 37 22السويس 35 22العريش 29 20رفح 29 21رأس سدر 34 23نخل 35 16نويبع 36 24طابا 34 20كاترين 32 19الطور 32 23شرم الشيخ 37 27الغردقة 37 28مرسى علم 36 27الفيوم 35 24بنى سويف 35 23المنيا 36 25أسيوط 36 25سوهاج 39 27قنا 40 27الأقصر 41 26أسوان 41 27ادفو 40 26أبوسمبل 37 27الوادى الجديد 37 27شلاتين 35 30ابو رماد 35 28حلايب 31 29رأس حدربة 35 28