الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة
السبت 27/يونيو/2020 - 08:16 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.
كما يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس لطيف ليلًا على كافة الأنحاء، وأن يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.
وحسب التحليل الفني لخرائط الطقس، يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتاثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين و2.5 متر ورياح سطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الاسكندرية 29 22
وادى النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 29 21
بلطيم 30 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 34 19
بورسعيد 30 23
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الاسماعيلية 37 22
السويس 35 22
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 34 23
نخل 35 16
نويبع 36 24
طابا 34 20
كاترين 32 19
الطور 32 23
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 23
المنيا 36 25
أسيوط 36 25
سوهاج 39 27
قنا 40 27
الأقصر 41 26
أسوان 41 27
ادفو 40 26
أبوسمبل 37 27
الوادى الجديد 37 27
شلاتين 35 30
ابو رماد 35 28
حلايب 31 29
رأس حدربة 35 28
كما يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس لطيف ليلًا على كافة الأنحاء، وأن يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.
وحسب التحليل الفني لخرائط الطقس، يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتاثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين و2.5 متر ورياح سطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الاسكندرية 29 22
وادى النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 29 21
بلطيم 30 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 34 19
بورسعيد 30 23
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الاسماعيلية 37 22
السويس 35 22
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 34 23
نخل 35 16
نويبع 36 24
طابا 34 20
كاترين 32 19
الطور 32 23
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 23
المنيا 36 25
أسيوط 36 25
سوهاج 39 27
قنا 40 27
الأقصر 41 26
أسوان 41 27
ادفو 40 26
أبوسمبل 37 27
الوادى الجديد 37 27
شلاتين 35 30
ابو رماد 35 28
حلايب 31 29
رأس حدربة 35 28