المكسيك تسجل 719 حالة وفاة و5441 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن وفاة 719 شخصا بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلاد إلى 25779 حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 5441 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 208392 حالة إصابة.يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.