سامى مغاورى يتلقى عرضًا من شيكو على الهواء

قال الفنان شيكو، إنه يُجرى حاليا التحضير للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، حيث تنطلق مرحلة التصوير نهاية شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه من المُفترض عرض المسلسل تليفزيونيا مطلع العام الميلادي الجديد.وطرح "شيكو"، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، عرضًا على الفنان سامي مغاوري، على الهواء مباشرة، بشأن الانضمام للجزء الثاني، مازحًا بقوله: "متمضيش في حتة تانية، أنت معانا في المسلسل خلاص".وأعرب شيكو عن سعادته بتعاونه مع الأخير في هذا المسلسل، قائلا: "كان بيقعد يتفرج علينا في البروفات قبل التصوير، وكان من الممكن أن يُضيف لنا إيفيه ويطور في الشخصيات، بشأن ظهور العمل بشكلٍ احترافي".وكشف شيكو، كواليس تصوير أول مشهد جمعه بسامي مغاوري في مسلسل "اللعبة"، موضحًا أن فريق العمل كافة دخل في نوبة ضحك، بعدما كان ينادي على الأخير بـ"بسيوني الملط"، قائلًا: "تفاعلت مع الشخصية في البروفة وكنت بنادي عليه بالملط، بصوت عالٍ، وبعدها اعتذرت له وقلت له معلش.. قالي لا متعتذرش لو مشتمتنيش هزعل.. شخصية درامية بتشتم شخصية درامية.. إحنا مالناش علاقة".وتدور أحداث المسلسل حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.مسلسل "اللعبة" عُرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.