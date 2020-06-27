مثقفون يرفضون إعادة تنصيب "ديليسبس" ببورسعيد

شغلت عملية البدأ في ترميم قاعدة تمثال ديليسبس بالقناة مخاوف أدباء ومثقفين من إعادة تنصيبه.ورغم أن تلك المخاوف قائمة وتتردد كل عام على خلفية ما يثار عن إعادة تنصيبة، وهو ما لم يحدث منذ تم إنزال التمثال من قاعدته وحتى هذه اللحظة، إلا أن الأمر يبدو هذه المرة مختلفًا؛ فمنذ أيام بدأت محافظة بورسعيد بترميم قاعدة التمثال، وهو ما جدد المخاوف لدي كثير من الأدباء والمثقفين، ودفعهم إلى التنديد بإعادة تنصيب ديليسبس؛ لافتين إلى أن هذا التمثال لا يجب أن يكون في مصر، بل ومنهم من طالب بإزالته كلية، وآخرون ذكروا ان ديليسبس كان محتالًا ولم يكن مهندسًا من الأساس.وكتب الشاعر حسين القباحي على صفحته على "فيس بوك" أحد مواقع التواصل الاجتماعي: أجرم المدعو "ديليسبس" في حق مصر 3 مرات وليس مرة واحدة، الأولى عندما تسبب في موت أكثر من 120 ألف مصري في أثناء حفر القناة، والثانية بسرقة القناة -بحسب وصفه- لتمليكها لبلده، والثالثة عندما غدر بالزعيم أحمد عرابي وأوهمه باستحالة مرور القوات الإنجليزية من القناة.وتابع القباحي: كما رفض المستبد إحضار كراكات للحفر وأصر على أن يستعبد المصريين بالسُخرةوأكد:" ونهب الأموال المقررة لهذا المشروع من قبل حكومتى بريطانيا وفرنسا وحكم عليه بتهمة النصب والاحتيال وسرقة أموال المشروع وتم إيداعه بالسجن سبع سنوات نعلن نحن الموقعون أدناه عن رفضنا التام لعودة تمثال دليسيبس المستعمر المستبد.كما دشن "القباحي" بيانًا يطالب فيه المثقفين بالتوقيع لإستدراك الأمر، ولفت نظر محافظ بور سعيد إلى أن إعادة تنصيب تمثال ديلسبس أمر مرفوض من قبل المثقفين.وفي سياق متصل كتب الأديب البورسعيدي السيد الخميسي يقول: لم تقم فرنسا تمثالا لديليسبس في فرنسا نفسها لأنه لص ونصاب.. وديليسبس بالنسبه لمصر بجانب كونه مجرما ونصابا هو قاتل استعبد المصريين بالسخرة وجعل قناة السويس دولة داخل الدولة، وخان عرابي وتسبب في هزيمتة وموت كثير من المصريين على يد الإنجليز.. ثم سرق أسهم القناة من الخديوي الجاهل السفيه، وحرم مصر من حقها من المشروع المقام على أرضها بأيدي أبنائها وعرقهم ودمائهم.وأشار "الخميسي" إلى أن إعادة تنصيب ديليسبس تعد انتقاصا للفدائيين الذين دافعوا عن شرف بلادهم في العدوان الثلاثي على مصر في 1956، وفجروا تمثال المعتدي الذي أحرق بيوتهم وقتل شبابهم وأغرق نساءهم وأطفالهم في بحيرة المنزلة.وتابع أن ديليسبس أصبح رمزا للذلة بالنسبة لأبطال حرب ٥٦ ففجروه تحريرا للوطن من الذلة.. ومن يوافق على عودته جاهل لم يقرأ تاريخ بلاده.