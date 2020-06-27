ميركل: يجب الحوار مع روسيا نظرا لنفوذها فى سوريا وليبيا

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي الحوار مع روسيا، لأنها تتمتع بنفوذ كبيرة في سوريا وليبيا.وفي حديث لصحيفة "الجارديان "، اتهمت ميركل روسيا بإطلاق "حملات التضليل" واستخدام أساليب "الحرب الهجينة" لـ "زعزعة الاستقرار".وتابعت قائلة: "من جهة أخرى هناك أسباب جيدة لمواصلة الحوار البناء مع روسيا"، مضيفة أنه "في الدول مثل سوريا وليبيا بالقرب من أوروبا تتمتع روسيا بنفوذ استراتيجي هائل".وأضافت: "وبالتالي سأواصل السعي إلى التعاون".يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بممارستها أنشطة مزعزعة للاستقرار في أوروبا، مؤكدة استعدادها للحوار بشأن مختلف القضايا الملحة.