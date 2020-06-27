ترامب يلغى ممارسة الجولف فى عطلة نهاية الأسبوع

أعلن البيت الأبيض إلغاء رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية نيو جيرسي التي كان من المقرر أن يقضي من خلالها عطلته في ملعب الجولف.وقال ترامب إنه سيظل في واشنطن لمنع الفوضى، على الرغم من عدم التخطيط لاحتجاجات كبيرة، وليس من الواضح ما الذي يتطلب حضوره شخصيًا بالضبط، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».ويأتي إلغاء الرحلة وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر مناطق جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف مسؤولي الصحة العامة.وقد حطمت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة الرقم المسجل سابقًا لأعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدةة بفيروس كورونا.وقال ترامب: «كنت سأذهب إلى بيدمينستر بولاية نيوجيرسي نهاية هذا الأسبوع، لكنني أردت البقاء في واشنطن العاصمة للتأكد من تطبيق القانون والنظام، لقد تم إيقاف مشعلي الحرائق والفوضويين واللصوص والمحرضين إلى حد كبير».وأضاف: «سأفعل ما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة، وسوف يتم تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة».