رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: تفشى إيبولا فى الكونغو لم يعد حالة طوارئ دولية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:23 ص
تفشى إيبولا فى الكونغو
تفشى إيبولا فى الكونغو
وكالات
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية، إن تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أعلن عن انتهائه يوم الخميس، لم يعد يشكل حالة طوارئ دولية في مجال الصحة العامة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء حالة طوارئ صحية عامة تدعو للقلق على الصعيد الدولي في يوليو الماضي، بعد نحو عام من رصده لأول مرة.

وشهد تفشيه في الكونغو، وهو ثاني أكبر تفش مسجل، إصابة 3463 حالة مؤكدة ومحتملة ووفاة 2277 حالة على مدى عامين.

ويعد هذا عاشر انتشار للفيروس منذ ظهوره في عام 1976، ويعد الأخطر منذ وفاة أكثر من 11 ألف شخص في غينيا وسيراليون وليبيريا بين الأعوام 2014 و2016.

ويتسبب فيروس إيبولا، بالحمى والتقيؤ والإسهال الحاد، ويتبع ذلك أحيانا فشل الكلى أو الكبد ونزيف خارجي وداخلي، وينتشر عن طريق التماس مع سوائل الشخص المصاب، ويتطلب علاجه تقنيات شاقة ووضع الحالات المشتبه فيها في الحجر الصحي.

موضوعات متعلقة

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي بسبب كورونا

السيسي يقرر ترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

الصور

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأطعمة عالية الحموضة تزيد فرص عودة ظهور سرطان الثدى بين المدخنات السابقات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

استطلاع رأي: جائحة كورونا تزيد من شعبية الحزب الليبرالي الحاكم فى كندا

«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء

مقالات الرأي
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
المزيد

الثقافة

مثقفون يرفضون إعادة تنصيب "ديليسبس" ببورسعيد

5 مقالات نادرة توضح.. لماذا كان يكره محمد مستجاب النقاد؟

إصدار رواية «جليد بيتسبرج» للكاتبة نهى الرميسى

زيزيت سالم تكتب: سيف الشاعر والأبواب السبعة.. عن رواية "غرب مال" للكاتب "أحمد عطا الله"