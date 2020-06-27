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سامح شكرى: لدينا مسار ديبلوماسى برعاية الاتحاد الأفريقى فى قضية السد

السبت 27/يونيو/2020 - 01:13 ص
سامح شكرى
سامح شكرى
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صرح وزير الخارجية سامح شكري بأنه، تحدث مع وزير خارجية جنوب أفريقيا باعتبار أن هذا الإطار تم صياغته خلال هذه القمة لمكتب الاتحاد الافريقي، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الدول.

في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" قال شكري نحن نسعى إلى اتفاق كما حدد الإطار أن الهدف من لجنة الخبراء حول سد النهضة هو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وهذا كان واضحا ويعتبر من المراجع الإسناد المرتبطة بعمل هذه اللجنة الفنية الحكومية".

وبشأن سؤاله عن هل هناك أوراق في المسار الدبلوماسي قال شكري:"نحن الآن في مسار برعاية من مكتب الاتحاد الأفريقي وهناك التزامات واضحة فيما هو الهدف في منع اتخاذ أي إجراءات احادية بملء السد قبل الوصول وهذا حافز لسرعة الوصول إلى اتفاق واظهار المرونة والارادة السياسية للتوصل إلى هذا الحل ولكن نحن لدينا اتصالاتنا وعلاقتنا الدولية والثنائية التي تعزز من هذا المسار بالاضافة إلى المسار الراهن في اجتماع مجلس الأمن واضطلاع المجلس بمسؤوليته في هذا الشأن.

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