الوادى الجديد تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا وتعافى 4 حالات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا عن عمر يناهز 57 عاما، بالإضافة إلى تسجيل 10 إصابات جديدة.وأوضح الزملوط أن الحالات العشر مقسمة بواقع 3 حالات بمدينة الخارجة، فيما سجلت مدينة موط 5 أصابات جديدة، وحالتين بقريتى الشيخ والى وعزب القصر بمركز ومدينة الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالى الحالات الإيجابية المسجلة اليوم الجمعة لـ266 حالة بالوفيات منذ بداية أزمة كورونا.وأشار الزملوط إلى تعافى 4 حالات وخروجها من مستشفى الحميات بالداخلة، بإجمالي 130 حالة شفاء حتى الآن، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ54 مواطنًا من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.وأكد الزملوط بدء استقبال مرضى الأمراض المزمنة لمتابعة حالتهم وصرف العلاج، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بالمراكز التالية (عيادة الصفا بالخارجة - المركز الطبي بموط - وحده الفرافرة الصحية - رعاية الطفل بباريس - وحدة بلاط الصحية).وشدد الزملوط على ضرورة حرص المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة)، بالالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.