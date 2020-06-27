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تنفيذ 528 وحدة سكنية بمشروع جنة الفاخر بمدينة المنيا الجديدة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:55 ص
المهندس محمد مصطفى
المهندس محمد مصطفى
علا العلاف
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قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه يجرى حاليًا العمل بالمرحلة الأولى بمشروع جنة للإسكان الفاخر، بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين بالحي السادس، حيث يتم تنفيذ 22 عمارة بواقع 528 وحدة سكنية، ويقع المشروع على مساحة 15 فدانًا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تكلفة المشروع 250 مليون جنيه، مؤكدًا أن تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسة للغاز الطبيعي للمشروع، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام شامل club house، وتنفيذ عدد (2) بحيرة مائية وحمام سباحة، بالإضافة إلى تنفيذ السور والبوابات الرئيسية للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ سوق تجاري نموذج 8 محلات، وحضانة ووحدة صحة ومدارس تعليمة لمختلف المراحل، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت نحو 80%، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس جهاز المنيا الجديدة، أنه يعمل بالمشروع 5 شركات مقاولات، مؤكدًا على استمرار العمل على مدار الأسبوع لإنهاء الأعمال في الموعد المحدد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل.

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