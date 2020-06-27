ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لحماية الآثار الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع أمرًا تنفيذيًا لحماية الآثار الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال ترامب إنه "وقع على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتذكارات والتماثيل الأمريكية، ومكافحة العنف الإجرامي الأخير".وأضاف أن "السجن لفترات طويلة سيكون عقابهم (المخربون) بسبب هذه الأفعال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بمعاقبة المتظاهرين الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن.وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "في كل ليلة سنصبح أكثر صرامة".وأضاف: "في مرحلة ما، سيكون هناك عقاب.. هؤلاء الأشخاص مخربون، لكنهم أيضا محرضون.. إنهم إرهابيون إلى حد ما".وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن، كريج كلابر، أنه تم الدفع بـ 400 من عناصر الحرس لحماية المعالم الأثرية، بناء على طلب الحكومة الأمريكية.وأضاف كلابر أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسية لمنع أي تشويه أو تدمير.وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية وجرى تدميرها من جانب متظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاج على وفاة المواطن جورج فلويد على يد الشرطة الشهر الماضي.