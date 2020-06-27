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رغم الحظر.. غرق شابين بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ

السبت 27/يونيو/2020 - 12:46 ص
غرق شابين
غرق شابين
عمرو الشامي
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، من انتشال جثة شاب، بينما تكثف جهودها للبحث عن آخر، حيث لقيا مصرعهما غرقا بمصيف بلطيم، وجرى نقل الأول لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة البرلس، بمصرع شابين غرقًا بشاطئ السلام في مصيف بلطيم.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة "م.ف.م.م"، 16 سنة، من قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، جثه هامدة، وجرى نقله إلى مستشفى بلطيم المركزي، فيما تواصل القوات بحثها عن جثة الشاب الآخر ويدعي "م.ف.ط" 17 سنة، ومقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا.

ويأتي ذلك لعدم إجادة الشابين للسباحة، مما أدى إلى جرفهما من التيار المرتفع، ومن ثم غرقهما، وتم تحرير المحضر اللازم.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بحظر دخول المصيفين الشواطئ، وغلقها لعدم دخول أحد إليها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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