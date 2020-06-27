نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يبحث مع رئيس إريتريا العلاقات الثنائية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال لقائه في الخرطوم، مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وتطرق اللقاء إلى التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميُا ودوليُا وسبل تعزيز السلام بالإقليم.وفي ذات السياق، أقام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني مأدبة عشاء للرئيس الإريتري والوفد المرافق له على شرف زيارتهم السودان.