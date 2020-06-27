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محافظات

صحة كفرالشيخ تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 12:40 ص
مستشفي بلطيم المركزي
مستشفي بلطيم المركزي
عمرو الشامي
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سجلت محافظة كفر الشيخ 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحويل الحالات البسيطة منهم للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الإصابات الـ75 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، مناشدا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.

وسجلت مستشفي العزل ببلطيم في كفر الشيخ، حالة تعافي جديدة لمصاب يدعى سعد محمد محمد حيدر، 92 عامًا، ليصبح أكبر متعافي من الفيروس بمستشفى بلطيم.

وأكد مصدر بمستشفي العزل ببلطيم، أن سعد استجاب للعلاج بسرعة كبيرة وكانت معنوياته مرتفعة للغاية طوال فترة علاجه والتي بدأت منذ أبريل الماضى، مكللة بجهود مضنية قام الطاقم الطبي ببذلها على مدار الساعة.

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