رئيس وأعضاء مجلس السيادة السودانى يرحبون بنتائج مؤتمر برلين

أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، عن ترحيبهم بنتائج مؤتمر "شركاء السودان"، الذي عقد عن بُعد برعاية ألمانيا أمس، وشارك فيه الاتحاد الأوروبي ودوله والأمم المتحدة، بجانب العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لدعم جهود السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.وعبر رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس، في بيان، عن تقدير السودان حكومة وشعبا للجهود التي بذلها منظمو المؤتمر لإنجاحه، ولكافة الدول والمنظمات المساهمة لمواقفها المتميزة ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن مؤتمر "شركاء السودان"، وفر دعما ماليا يقدر بنحو ١.٨ مليار دولار، عبارة عن دعم مباشر من الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.