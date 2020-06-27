رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى





ويبحث أصحاب المعاشات عن رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للتعرف على موقفه وأحقيته في الحصول على العلاوة الجديدة.





ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.





وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وقت سابق، خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 لأصحاب المعاشات، بعمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.





كما أكدت وزارة التضامن، أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي والرقم التأميني

وبخطوات مبسطة نستوضح كيف يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالخطوات التالية:





1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي اضغط هنا





2- بعد الدخول يتم كتابة الرقم القومي والرقم التأميني.





3- ستظهر مباشرة نتيجة استحقاق صاحب المعاش من عدمه في العلاوات الخمسة.





ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألف من العام والخاص، حيث سيتم الصرف بأثر رجعي، كما أن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.





موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

كشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، فى تصريحات تلفزيونية موعد صرف العلاوات للمتقاعدين، على أن يتم صرفها على 4 دفعات بحيث تكون الدفعة الأولى فى شهر يوليو القادم، والدفعة الثانية يتم صرفها فى شهر أكتوبر من نفس العام والثالثة يتم صرفها فى يناير العام الجديد 2021، ويتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة فى أبريل العام القادم.