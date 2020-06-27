رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-6-2020

السبت 27/يونيو/2020 - 06:55 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 27-6-2020، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المصرية العاملة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

ويقدم لكم موقع "الدستور" تقريره اليومي لسعر الريال السعودي، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك المصرية العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-6-2020


جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بـ 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل السعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

ويأتي الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كماجاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، وتحدد البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة سعر صرف الريال من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

السيسي يقرر ترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

الصور

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأطعمة عالية الحموضة تزيد فرص عودة ظهور سرطان الثدى بين المدخنات السابقات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

استطلاع رأي: جائحة كورونا تزيد من شعبية الحزب الليبرالي الحاكم فى كندا

«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء

مقالات الرأي
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
المزيد

الثقافة

مثقفون يرفضون إعادة تنصيب "ديليسبس" ببورسعيد

5 مقالات نادرة توضح.. لماذا كان يكره محمد مستجاب النقاد؟

إصدار رواية «جليد بيتسبرج» للكاتبة نهى الرميسى

زيزيت سالم تكتب: سيف الشاعر والأبواب السبعة.. عن رواية "غرب مال" للكاتب "أحمد عطا الله"