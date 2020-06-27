سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-6-2020
السبت 27/يونيو/2020 - 06:55 ص
منة سالمطباعة
يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 27-6-2020، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المصرية العاملة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع "الدستور" تقريره اليومي لسعر الريال السعودي، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك المصرية العاملة.
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بـ 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل السعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
ويأتي الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كماجاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
أما في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، وتحدد البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة سعر صرف الريال من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.
ويقدم لكم موقع "الدستور" تقريره اليومي لسعر الريال السعودي، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك المصرية العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-6-2020
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بـ 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل السعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
ويأتي الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كماجاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
أما في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، وتحدد البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة سعر صرف الريال من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.