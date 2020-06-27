شكرى: لجنة الخبراء حول سد النهضة ستنتهى من عملها خلال أسبوعين

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن، لجنة الخبراء حول سد النهضة ستنتهي من عملها خلال أسبوعين.وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية، إن هذه اللجنة معنية بالانتهاء من عملها في غضون أسبوعين، وأن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، والامتناع عن اتخاذ أي اجراءات أحادية مرتبطة بملء السد لحين التوصل إلى اتفاق، وهذا إطار متكامل يجب العمل من خلاله بحسن نية من أجل التوصل إلى الاتفاق حول هذا الأمر الهام.وأوضح شكري أن، المسار الأفريقي هو تأكيد مرة أخرى على إرادة وطنية مصر في التوصل إلى اتفاق وعملها الدؤوب على مدى العشر سنوات الماضية، وتكثيف هذا العمل منذ التوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015، ولم تفقد مصر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق وأظهرت هذه النية واضحة عندما وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن.وقال شكري إنه يجب على شركائنا الآخرين أن يظهروا الإرادة السياسية والعمل للتوصل إلى هذا الاتفاق بما يصب في صالح الدول الثلاث.