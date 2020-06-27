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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 46 ألفا و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 12:12 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت البرازيل، تسجيل 46 ألفا و860 حالة إصابة جديدة و990 وفاة، بفيروس كورونا المستجد في استمرار لتسارع انتشار الجائحة في البلاد.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و274 ألفا و974 حالة.

وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو الماضي 21 ألفا و432 حالة، وفي 23 يونيو 39 ألفا و436 إصابة، وفي 24 يونيو 42 ألفا و725 حالة، ويوم أمس الخميس 39 ألفا و483 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 990 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 55 ألفا و961 حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع تفشي الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

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