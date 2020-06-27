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15 أمرًا يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة فى المسجد

السبت 27/يونيو/2020 - 01:45 ص
الصلاة فى المسجد
الصلاة فى المسجد
أميرة العناني
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أنهت المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، استعداداتها لاستقبال المصلين لإقامة أول صلاة جماعة عقب قرار فتح دور العبادة، بعد أن استمر تعليق الصلاة قرابة 3 أشهر.

وقبل الصلاة بساعات، تسلط «الدستور» الضوء على أبرز الضوابط والمعلومات الخاصة بالصلاة في المساجد، من خلال النقاط التالية:

- التزم بارتداء الكمامة لحماية نفسك والمحيطين، علما بأنه شرط أساسي للصلاة داخل المسجد.

- توضأ في منزلك، لأن دورات المياه وأماكن الوضوء مغلقة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

- خذ معك سجادة صلاة «المصلية»، حفاظا على نفسك.

- التزم بعلامات التباعد بين المصلين، والتي تم تحديدها بشريط لاصق يوضح المكان الذي يمكنك الوقوف فيه.

- التزم بالتحية دون مصافحة أو معانقة تجنبا لأي إصابة.

- إذا شعرت بأي أعراض من المعروفة الخاصة بڤيروس كورونا، التزم المنزل لعدم تعريض نفسك وغيرك لأي مخاطر.

- خروجك إلى المسجد أو سعيك بين الناس حال تأكد إصابتك، إثمٌ كبيرٌ وجريمة في حقّ الإنسانية.

- التواجد في المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط.

- الانصراف عقب الصلاة مباشرة، حيث لا يسمح بالبقاء بعدها.

- يجوز عدم الذهاب لصلاة الجماعة حال الخوف والمرض وما كان في معناهما.

- التزم بالتعليمات، لأنه في حالة عدم الالتزام بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء كورونا.

- استمرار عدم فتح مصليات السيدات.

- ينبغي لكبار السنّ أن يصلُّوا في بيوتهم، تحقيقًا لسلامتهم، وحفاظًا على صحتهم من التعرّض لمخاطر الإصابة بهذا الوباء.

- اتباع كافة إجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، واجبٌ، وترك الأخذ بها إثمٌ كبيرٌ.

- النِّساء والأطفال غير مطالبين شرعًا بصلاة الجماعة في المسجد، وإنما يؤدّونها في البيوت على وقتها جماعةً أو انفرادًا.

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