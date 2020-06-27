15 أمرًا يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة فى المسجد

أنهت المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، استعداداتها لاستقبال المصلين لإقامة أول صلاة جماعة عقب قرار فتح دور العبادة، بعد أن استمر تعليق الصلاة قرابة 3 أشهر.وقبل الصلاة بساعات، تسلط «الدستور» الضوء على أبرز الضوابط والمعلومات الخاصة بالصلاة في المساجد، من خلال النقاط التالية:- التزم بارتداء الكمامة لحماية نفسك والمحيطين، علما بأنه شرط أساسي للصلاة داخل المسجد.- توضأ في منزلك، لأن دورات المياه وأماكن الوضوء مغلقة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.- خذ معك سجادة صلاة «المصلية»، حفاظا على نفسك.- التزم بعلامات التباعد بين المصلين، والتي تم تحديدها بشريط لاصق يوضح المكان الذي يمكنك الوقوف فيه.- التزم بالتحية دون مصافحة أو معانقة تجنبا لأي إصابة.- إذا شعرت بأي أعراض من المعروفة الخاصة بڤيروس كورونا، التزم المنزل لعدم تعريض نفسك وغيرك لأي مخاطر.- خروجك إلى المسجد أو سعيك بين الناس حال تأكد إصابتك، إثمٌ كبيرٌ وجريمة في حقّ الإنسانية.- التواجد في المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط.- الانصراف عقب الصلاة مباشرة، حيث لا يسمح بالبقاء بعدها.- يجوز عدم الذهاب لصلاة الجماعة حال الخوف والمرض وما كان في معناهما.- التزم بالتعليمات، لأنه في حالة عدم الالتزام بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء كورونا.- استمرار عدم فتح مصليات السيدات.- ينبغي لكبار السنّ أن يصلُّوا في بيوتهم، تحقيقًا لسلامتهم، وحفاظًا على صحتهم من التعرّض لمخاطر الإصابة بهذا الوباء.- اتباع كافة إجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، واجبٌ، وترك الأخذ بها إثمٌ كبيرٌ.- النِّساء والأطفال غير مطالبين شرعًا بصلاة الجماعة في المسجد، وإنما يؤدّونها في البيوت على وقتها جماعةً أو انفرادًا.