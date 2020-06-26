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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مزارعو كفر الشيخ يتوصلون لمركب يكافح حشائش الأرز

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:54 م
مزارعو الأرز بكفر
مزارعو الأرز بكفر الشيخ
أحلام عبدالرحمن
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نجح مزارعو الأرز بكفر الشيخ في القضاء لأول مرة على حشائش الدنيبة والهيش وأبو ركبة القاتلة للمحصول، بعد استخدام مركب مصرى ابتكرته شركة وطنية يستطيع القضاء على الحشائش القاتلة للأرز خلال 3 أيام فقط.

وقال عبد النبي عبد الحميد، من مزارعي الأرز للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، إنه نجح في القضاء على الحشائش الضارة للأرز وخاصة الدنيبة والهيش وأبوركبة من خلال الحقل الإسترشادي الذي يشرف عليه خبراء الزراعة بشركة شورى، لافتًا إلى أن المحصول بعد الرش يستطيع إنتاج من 40 إلى 45 طن في الفدان.

وأكد عمرو عاطف مدير التسويق بشركة شورى للكيماويات أن، حشائش الأرز الضارة هي أخطر ما يهدد المحصول وقادرة على القضاء عليه بنسبة 90% في حالة إهمالها، لأنها تمنع عنه الماء وتقاسم معه الغذاء كما تمنعه من التمثيل الضوئي اللازم لعملية النمو، وأن مركبات "ثانوس والفوجار" قادرة على القضاء على الحشائش الضارة تمامًا خلال 3 ايام فقط.

وأوضح عاطف، أن المركبات الجديدة لها قدرة فائقة على منع نمو الحشائش الضارة خاصة أبو ركبة ودنيبة والهيش عقب رش المحصول بها، لافتا إلى أنها آمنة تمامًا على المحصول إذا تم تطبيق الأسلوب العلمى للرش ونسبته فى المياه وموعد الرش خلال فترات النمو.

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