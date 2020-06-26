وزير الأوقاف: ستظل المساجد مغلقة أمام العزاء وعقد القرآن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لن يتم فتح الأضرحة ولا المقامات؛ لأن فيها ملامسة وكثافة، مضيفًا أنه سيتم فتح المساجد الكبيرة فقط.وأضاف وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أجلنا جميع الأنشطة ومراكز الثقافة العلمية والدروس، فتحنا المساجد الكبيرة، لو وجدنا الناس التزمت سنبدأ تدريجيًا في فتح المساجد والأنشطة الأخرى».وأشار إلى أنه لن يتم في هذه المرحلة عقد قرآن ولا صلاة جنازة في المسجد، مردفًا: «عندما نبدأ بالسماح بصلاة الجنازة لن يكون في وقت الصلاة، وإنما في أوقات ليس فيها صلاة، وبترتيب مسبق مع إمام المسجد».