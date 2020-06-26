العمل الدولية: من المرجح أن تتبع فترة تفشى الوباء حوادث متعلقة بالعنصرية

قالت منظمة العمل الدولية، إنه من المرجح أن تتبع فترة تفشي الوباء، حوادث متعلقة بالعنصرية.وأكدت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة لسنة 1958، رقم 111، حظر التمييز في كافة جوانب العمل، وتشمل هذه القاعدة التحرش، وبصورة خاصة التحرش على أساس العرق، أو أي سلوك آخر من شأنه المساس بالكرامة، أو خلق بيئة عمل عدائية.وأضافت المنظمة، أنه في بلدان كثيرة، يحظر القانون التمييز على أساس الوضع الصحي، وكمبدأ عام يجب اتخاذ تدابير قانونية وعملية لمنع التمييز على أساس الوضع الصحي وحماية العمال منه.ومن المتوقع أن تتحمل المرأة عبء الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي لهذه الجائحة، فالاستجابة للأزمة يجب أن تكون من منظور المساواة بين الجنسين.