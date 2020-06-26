رئيس لجنة النقل بالبرلمان: جماعة الإخوان الإرهابية لا تتوقف عن الكذب

حذر النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من استمرار ماكينة الشائعات الإرهابية الإخوانية في الثرثرة والكذب، ومحاولة إثارة البلبلة بين صفوف الرأي العام في مصر وعلى غير الحقيقة، وآخرها الشائعة الكاذبة بخصوص إجبار الموظفين على الخروج على المعاش المبكر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إنها شائعات موتورة من قوى إرهابية وخائنة للوطن، ولا صحة لها على الإطلاق، مضيفًا أن الحكومة حريصة كل الحرص على الموظفين وحقوقهم، كما أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولي ليس له علاقة ولا اشتراطات بمثل هذه الشائعات.ونوه النائب لتصريحات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه لا صحة مطلقًا لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر، كشرط للحصول على قرض صندوق النقد لمواجهة «أزمة فيروس كورونا»، مشددًا على أن المعاش المبكر، هو حق اختياري تمامًا لكل موظف بالدولة، ولا يجوز إجبار أي موظف عليه بأي حال من الأحوال.