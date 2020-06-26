«الوزراء»: تفتيش جميع الشوارع للتأكد من التزام المقاهي بـ25%

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن كيفية تطبيق نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم والكافيهات.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المساحة الإجمالية وفقا لترخيص المنشأة يحدد عدد الترابيزات، وبالتالي يمكن معرفة نسبة الـ25% منها، فضلا عن أن الإجراءات تفرض أن تكون هناك مسافات بينية بين الترابيزات قدرها متران، ولمسافة بين الشخص والشخص الجالس بجواره لا تقل عن متر.وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات في حال عدم الالتزام بالمسافات البينية، وهناك فرق تفتيشية في كل الأماكن، وفي الأحياء الشعبية، مردفا: "لن نترك حيًا ولا شارعًا إلا وسنقوم بالتفتيش عليه، وغدًا ستعلن أسماء المقاهي المخالفة، لن نترك الحبل على الغارب".