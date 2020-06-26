إصدار رواية «جليد بيتسبرج» للكاتبة نهى الرميسى

صدرت رواية الأديبة والإذاعية المتميزة نهى الرميسى "جليد بيتسبرج"، وذلك ضمن سلسلة كتاب طيوف.وتعتبر الرواية هى العمل الأول لمؤلفته وقد استقبلها النقاد بحفاوة مستحقة، حيث تطرح الروائية، من خلالها، عددًا من قضايا العلاقة بين الشرق والغرب فى نسق روائى مميز يتعانق فيه الخاص بالعام والإنسانى بالفكرى.وجاء العمل مشوقا جذابا رغم عمق الأفكار فيه، كما جاء ملائما لفئات عمرية متعددة، حيث يجد الشباب نفسه بين أحداثه، كما يقنع الكبار بما يحمله من قضاياهم الحياتية، ولا يغفل الجانب العاطفي والإنسانى المرتبط بكيان الفتيات.بطلة الرواية من أحد أحياء القاهرة الراقية وقد انتقلت مع زوجها الشاب المتفوق في تقنيات الروبوت إلى بيتسبرج ليعيشا أحداث وتناقضات كثيرة ويلتقيا بشخصيات عديدة، بما يمنح العمل الروائى زخما من الإثارة والتشويق يجعل الرواية مصرية بنكهة عالمية.من الجدير بالذكر أن الروائية نهى الرميسى من نجوم البرامج الثقافية بإذاعة البرنامج العام، وقد عرفها المستمعون عبر برنامجها المتميز «كيف يفكر العالم»، كما عرفها القراء عبر أطروحاتها النقدية المتميزة.