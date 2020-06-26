زيزيت سالم تكتب: سيف الشاعر والأبواب السبعة.. عن رواية "غرب مال" للكاتب "أحمد عطا الله"

ــ إن لم يكن الشاعر فارسا فمن يكون؟ــ يكون أسير الهواجس والخيالاتمشكلة الحكام أنهم يتصورون أن في السيف كل شئ، مع أن الكلمة هي من سبقت كل شئعبر الأبواب السبعة في قصر عزيزة، وعلى مدار عشر حلقات بين زمانين مختلفين، يأخذنا الكاتب أحمد عطا الله، أحد المهمومين بجمع السيرة وإعادة تقديمها من خلال أبرز الرواة للسيرة الهلالية "علي جرمون"، يأخذنا عطا الله في سفر طويل وسعي وبحث وراء رواة السيرة في أماكنهم المختلفة والذين لايزال بعضهم على قيد الحياة، ثم يجمع الحكايا ويعيد صياغتها بما يتوافق مع رؤيته الخاصة عبر رواية "غرَّب مال" الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية، وخلال أربعة أعوام وأكثريرافقه فيها أبا زيد الهلالي والجازية والزناتي خليفة وعزيزة ويونس، مع يامنة أم ابراهيم القناوية وعطا الله وحسن، عبر رحلة شاقة بين بر تونس وبر مصر، بين الصحراء وضفة الوادي، كل في تغريبته التي لم يعد فيها كما كان ..رواية "غرَّب مال" هي الرواية الأولى في جزءها الأول للكاتب والباحث أحمد عطا الله الذي بدأ حياته الأدبية شاعرا وأصدر عدد من الدواوين الشعرية ثم سحبه عالم الصحافة لكنه لم يبتعد عن الكتابة فأصدر كتابا يحمل سمة الكتابة الأدبية مع كونها تقارير صحفية عن شخصيات عادية وأخرى معروفة كما في كتابيه "الناس دول" و "فلان الفلاني" ثم كتب حكاية "مريم" التي صاغ فيها حكاية المسيحي الذي أحب مسلمة والصعوبات التي واجهها حسب تقاليد المجتمع، وعبر أسلوب قصي مبتكر وبالمستندات الوثائقية، يدخل بنا الكاتب الى نسيج الحكاية حيث يتضافر الزمانان في حلقات متعاقبة ومتشابكة في مسلسل عن السيرة الهلالية بملحمتها الشعرية العظيمة التي كانت تروى في الصعيد، والتي تقاطعت مع سيرته الخاصة وجزء من حياته في سردٍ موازي من خلال قرية أبو دياب وقبيلة هوارة، فكتب من وحيها المشاهد التي تجلت أمامه ليستعيد كثيرا من نفسه عبر عازف الرباب الذي جعل ربابه يتحدث كما يتحدث الناس ..عمد الكاتب الى مهارته الفنية ليكشف لنا بتؤدة وذكاء المفارقات المتطابقة مع نهاية كل زمن وعند انتقاله الى الزمن الآخر، مع التركيز على الجوانب الانسانية والنفسية لأبطال الحكايات، ومشاعر ومواقف شخصيات الرواية، وفي نهاية مفتوحة يقول لنا "أحمد عطا الله" على لسان أبو زيد الهلالي الذي قضى حياته لديه يقين بعقيدته، أنه ينتصر للضعفاء، فهو يراهم الشجر الطيب في الأرض، وإن كانوا لا يقدرون على تغيير أوضاعهم، فهم قادرون على الحلم، الذي يسبق الحقيقة ويصنعها، هم يصبرون وفاءً لأحلامهم، والوفاء للحلم والصبر عليه، وفاء للحياة، فهو يؤمن بالعدل الذي أنار له نفسه فأراد أن يراه الناس كما رآه .