حملة مكبرة لتطهير مساجد وكنائس حى ثان بطنطا

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، تنظيم حملات تعقيم وتطهير مكثفة لجميع دور العبادة بنطاق المحافظة من مساجد وكنائس، والمقرر أن تفتتح أبوابها فجر غد السبت أمام المصلين.ووجه محافظ الغربية، باستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، مع الالتزام بالقرارات الخاصة فى هذا الشأن، ونشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.في هذ السياق، أوضح محمود عيسي، رئيس حى ثان طنطا، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم لتطهير المساجد والكنائس بنطاق الحي، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال المصلين بالمساجد والكنائس، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، وبما يتوافق مع الخطة التي وضعتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.