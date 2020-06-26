بكري يعلق على تراجع إثيوبيا عن ملء سد النهضة

قال البرلماني مصطفى بكري، إن رضوخ إثيوبيا وموافقتها على عدم ملء سد النهضة، إلا بعد توقيع اتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث، جاء بعد القمة المشتركة التي أعد لها رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن رهان الرئيس عبدالفتاح السيسي الناجح كان «لا حل إلا بالتفاهم السلمي مع الحفاظ على الحقوق».وأضاف «بكري» في تغريدة له على «تويتر»: «مصر.. هكذا تحقق النجاح، نتمنى أن يحقق الحوار نجاحًا يضمن حقوق جميع الأطراف، وأن تكون هناك آليات قانونية وفنية يجرى الاتفاق عليها لتنفيذ الاتفاق».