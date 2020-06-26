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تقارير ومتابعات

مساجد القليوبية تستعد لاستقبال المصلين.. وإمام: المخالف لن يدخل (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:10 م
مساجد القليوبية تستعد
مساجد القليوبية تستعد لاستقبال المصلين
حسام عسل
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رصدت عدسة "الدستور" اليوم أعمال وتجهيزات المساجد، للعودة لاستقبال المصلين من جديد، بعد قرار وزارة الأوقاف الأخيرة، بإعادة فتحها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واشتملت التجهيزات على عمليات التعقيم والتطهير فضلا عن وضع علامات التباعد على السجاد بالكامل، استعدادا لفتحها غدا السبت، لاستقبال المصلين بعد ما يقرب من 4 أشهر من إغلاقها.

وكان ضمن المساجد التي شهدت تلك التجهيزات مسجد الكوثر التابع لإدارة أوقاف قليوب وأبرز الإجراءات التي قام بها العاملون فيه استعداد لفتحه، تطهير السجاد والجدران وتعقيمها باستخدام "الرشاشات" التي تضخ كميات من السوائل الكحولية، كما تم وضع علامات سجادة الصلاة الخاصة بكل مصل، بغرض التباعد بينهم لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بتعليق لافتات إرشادية تحمل التعليمات والتحذيرات التي يجب على المصلين اتباعها.

وقال الشيخ محمد حمادة إمام وخطيب مسجد الكوثر التابع لإدارة أوقاف قليوب: انتهينا اليوم من أعمال التجهيز للمسجد وعلى أتم استعداد لاستقبال المصلين غدا، مشيرا إلى أن هناك أحد العاملين سيتولى تنظيم دخول المصلين، خاصة وأن البعض يجهل التعليمات الجديدة، التي تشتمل على الإجراءات الاحترازية، فمن يكون مخالفا لما نصت عليه التعليمات سيتم تنبيهه ولن يسمح له بالدخول، ومع مراعاة أن يكون التعامل برفق ولين والموعظة الحسنة على حد وصفه.

وأما عن سير العمل داخل المساجد أضاف: "المسجد سيتم فتحه قبل الأذان بعشر دقائق فقط على أقصى تقدير، من ثم سيتم الإقامة عقب الأذان مباشرة، وبعد الانتهاء من صلاة الفرض سيتم غلق المسجد، ليتولى عمال المسجد عمليات التعقيم والتطهير"، مشيرا إلى أنه "سيتم مناشدة رواد المسجد من خلال المكبرات الصوتية بأن لو كان أحدا مصابا أو يشعر بمرض فلا يجازف بالإتيان للمسجد لكي لا يتسبب في نقل العدوى لأحد".

ونوه بأنه غير مسموح بالصلاة خارج المسجد نهائيا، فحال اكتمال الأماكن المخصصة للمصلين سيتم غلق المسجد على الفور، كما يجب على كل مصل إحضار سجادة الصلاة الخاصة به، وعدم الجلوس بالمسجد قبل وبعد الصلاة وعدم دخول أى فرد داخل المسجد بدون ارتداء الكمامة وعدم المصافحة والمعانقة وعدم اصطحاب الأطفال.

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