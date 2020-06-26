مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

بعد الجماهيرية الكبيرة التي حققها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، ولاعبه السابق، حاول بعض المنتجين والمخرجين استغلال نجوميته في الملاعب، وعرضوا عليه بطولة 3 أفلام سينمائية.ويروي "الخطيب" في برنامج "مساء دي إم سي"، أنه عُرضت عليه المشاركة في فيلم "غريب في بيتي" قبل اعتزاله كرة القدم، ووافق في البداية، وبالفعل بدأ في قراءة سيناريو الفيلم لمدة ثلاثة أشهر. يقول "بيبو":" كنت سأجسد شخصية الفنان نور الشريف، وبدأت فعلًا في قراءة السيناريو لمدة 3 شهور، وكنت بدخل الغرفة لأجرب تأدية بعض المشاهد أمام المرآة، لكني كنت بضحك على نفسي، لقيت نفسي مش نافع خالص، فاعتذرت".لم يمر إلا وقت قليل حتى عُرض على الخطيب فيلم "موعد مع الرئيس" فلم يجد نفسه في التمثيل مرة أخرى، فاعتذر عن الفيلم، وتم إسناد البطولة لكمال الشناوي وفاروق الفيشاوي.وفي حوار نشرته مجلة "صباح الخير" عام 1979، قال لاعب النادي الأهلي محمود الخطيب، إن أحد المنتجين عرض عليه بطولة فيلم "شياطين الكورة"، وهو قصة لـ"بيبو" مع خطيبته في الفيلم، لكن "بيبو" رفض الدخول في مجال السينما، لأنه سيدخله في متاهات، وهو لا يمتلك أية خبرة في هذا المجال، كما أنه يرى أن «موهبته في كرة القدم فقط، ولا يمكن لشخص أن يجيد موهبتين في نفس الوقت»، وفق قوله.وكان الخطيب، في ذلك الوقت، يطلب مبالغ كبيرة من المنتجين حتى يرفضوا التعامل معه، وفي حالة موافقة ومجازفة المنتج، سيكون قد اكتسب "بيبو" مبلغًا ماليًا كبيرًا، قد يعوضه عن المتاهة التي قد يتعرض لها من الدخول في مجال السينما.وبالفعل طلب "بيبو" مبلغ 30 ألف جنيه، لكنه فوجئ أن المنتج قد وافق على طلبه، فقرر "الخطيب" إعادة التفكير في الأمر مرة أخرى، لكنه وجد نفسه يرفض الدخول في مجال السينما.