مساجد الشرابية تستعد لاستقبال المصلين (صور)

تودع المساجد الليلة أذان النوازل الذي يتضمن في النهاية «ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم» لتستقبل المصلين من جديد، بعد إغلاق دام أكثر من ٣ أشهر، وفقا لتعليمات الحكومة ضمن مواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد، حيث تستعد لتفتح أبوابها من جديد فجر السبت لاستقبال المسلمين.واستعدت مساجد منطقة الشرابية التابعة لمحافظة القاهرة، لاستقبال المصلين من جديد، وحرص القائمون عليها على التعقيم وإغلاق دورات المياه وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف.