قبرص: إذا دخلنا في حرب مع تركيا ستكون نهايتها

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن دخول بلاده في حرب مع تركيا يعني حتمًا نهايتها.تأتي تصريحات الرئيس القبرصي في ضوء العلاقات المتوترة والمضطربة بسبب تدخل النظام التركي الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان في شرق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من معارضة الاتحاد الأوروبي لهذا ورفضه القطعي.وأكد أناستاسيادس أن التشاؤم لا يكمن خلف كلماته هذه، بل على العكس تمامًا تكمن الواقعية وراء هذا، قائلًا «عندما يقع اختياركم على أسلحتكم، يجب أن تضعوا في اعتباركم كل الحقائق».من جانبه، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال لقائه اليوم الجمعة مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، "لقد بحثنا عن طرق لزيادة الاستقرار في المنطقة، وخفض حدة التوتر والاضطرابات في المنطقة، ومن ناحية أخرى يجب إيقاف تركيا عن الحفر والتنقيب".فيما شدد جوزيب على أن كل ما تقوم به تركيا من عمليات عسكرية في ليبيا والبحر المتوسط ضد القانون الدولي، وأنه يجب عليها أن تكف عما تفعل على الفور، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بالحفاظ على سيادة جمهورية قبرص الجنوبية.على الجانب الآخر، قال الوزير القبرصي في مؤتمر أعقب لقائه مع جوزيب بوريل، إن تركيا في خلال عام واحد قامت بـ 6 أعمال حفر منافية للقانون الدولي، متجاهلة بذلك حقوق وسيادة جمهورية قبرص الجنوبية على مياهها الإقليمية، كما زعزعت الأمن العام في منطقة البحر المتوسط.