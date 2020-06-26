متحدث الرئاسة: الاجتماع الإفريقي بشأن سد النهضة «إيجابي»

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم عبر الفيديو كونفرانس في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبدالله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم إخطار مجلس الأمن بهذه التطورات التي حدثت اليوم، مشيرا إلي أن أجواء القمة كانت إيجابية وبناءة للغاية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونيين وأطراف دولية والاتحاد الإفريقي، كما أنه تم الاتفاق على أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.