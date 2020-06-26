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أيام زمان

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:11 م
عمر الشريف
عمر الشريف
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هل يعقل ألا يكون عمر الشريف ثريًا؟
اندهش محرر مجلة الشبكة اللبنانية، وهو يسأل عمر الشريف عن سر ادعائه الفقر، وقال له: «لا يعقل ألا يكون ثريًا من كسب الملايين من بطولاته السينمائية»، حتى اندفع عمر وحكى له ما جرى.
«كنت ثريًا فعلا، كسبت الملايين، لكن عشت حياة البذخ والترف والإسراف التي اشتهر بها أصحاب الملايين الكرماء.. وخسرت في القمار مبالغ طائلة».
أعلن عمر الشريف إفلاسه صوريًا، بات يستلف من الأصدقاء، ويبحث عن أدوار تافهة ليقوم بها من أجل لقمة العيش، وسكرة الليالي الجميلة في هوليوود، حتى قرر أن يتوقف عن القمار حين هبط حسابه البنكي إلى 300 ألف دولار فقط: «توقفت عن لعب القمار، وحصرت اهتمامي في تربية الخيول».
إدمان القمار، الذي بلغ بعمر الشريف هذه الحالة المزرية، لم يكن عفويًا، إنما له سبب: «المقامر عادةً إنسان وحيد، تغلب عليه وحدته فيلجأ إلى المقامرة، وهناك يصبح أسير اللعبة التي تسرقه، فلا يبقى عنده تفكير لأي شأن آخر حتى الحب».
كان تجريد عمر الشريف من إنسانيته وقدرته على الحب.. أسوأ الآثار الجانبية للقمار.
الإفلاس دفعه إلى التفكير في العودة إلى الوطن العربي، إلى مصر، والعيش هنا، لم يكن وقتها – في السبعينيات – قد خسر فاتن حمامة للأبد، فقال إنه، بالفعل، يقدر على العيش في القاهرة: «أحب العودة، لأستقر مع زوجتي وابني وأحقق إنسانيتي الأصيلة».
رغم هجره للقمار لفترة طويلة، لم يتخلَ أبدًا عن «البريدج»، وهي إحدى ألعاب الكوتشينة الشهيرة، وتفسيره أن البريدج «هواية بحتة وليست مقامرة، والبريدج لا يقتل القابلية على الحب ولا الطعام».
بدا من حوار عمر الشريف مع الشبكة اللبنانية أن القمار قتل جوارحه بالكامل، قضى على شغفه بالطعام، وقدرته على الحب، وأمواله، فأعلن إفلاسه وعاش على السَلَف من الأصدقاء، وفتات الأفلام الصغيرة، فتخلى عنه كي يعود بحيويته مرة أخرى.

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