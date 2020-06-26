مصرع طفل في حريق شقة سكنية بالغردقة

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الجمعة، وتم إنقاذ شقيقته إثر حريق اندلع بشقة سكنية بشارع الثلاثيني بمنطقة ذهبية بالغردقة، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة من السيطرة على الحريق بالشقة السكنية، قبل انتقاله إلى الشقق المجاورة وإنقاذ الطفلة من الموت حرقا، وتم عمل الإسعافات الأولية لها، وجار التحقيقات.كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من العميد حاتم بدورة، مدير شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي بأحد عمارات بشارع الثلاثيني بالغردقة، وأسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.