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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن توجه بحل مشكلات أسرة يتسول أطفالها بالإسكندرية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:07 م
حل مشكلات أسرة يتسول
حل مشكلات أسرة يتسول أطفاله
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق حماية الكبار والصغار بلا مأوى بالوزارة بالتعامل الفوري مع طفلين يتسولان بشوارع الإسكندرية ويعيشان ظروف أسرية صعبة، بعدما تم رصد صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه على الفور توجه الفريق إلى الطفلين وتبين أن الطفل الأكبر يبلغ من العمر ١٢ عاما، والآخر لم يتجاوز عمره الرابعة ويعاني من تضخم في عضلة القلب، كما يعاني الطفلان من ظروف اجتماعية صعبة تتمثل في انفصال الأم عن الأب منذ عدة أشهر ورفض الأب أن يطلق الأم ولديهما طفلين آخرين.

وتبين للفريق أن الأم تنقلت مع أطفالها بين عدد من الشقق وطردت منها جميعا لعجزها عن دفع الإيجار؛ حيث إنها تعمل في جمع القمامة ودخلها يكاد لا يكفي القوت اليومي لأطفالها الأربعة، فيما يعمل الأب في جمع القمامة، وهو وفقا لرواية الأم مدمن للمخدرات، وتنصل من جميع مسئولياته الأسرية نحو أبنائه وترفض الأم العودة إليه.

وأضافت الأم أنها جاءت لتعيش مع أخواتها في منطقة الحضرة، حتى ساعدها بعض أهل الخير في استئجار حجرة لكن دخلها لا يفي بمتطلبات الأسرة وعلاج ابنها الأصغر، مما أدى إلى خروج الطفلين للتسول بالمنطقة.

وقام الفريق بتوعية الأم لخطورة تواجد الأطفال في الشارع في ظل انتشار مرض خطير كفيروس كورونا، وتم تحويل الحالة لفريق إدارة الحالة والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية والجهات الخدمية لحل مشكلة الأسرة.

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