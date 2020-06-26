يوسف الشريف عن نهاية «النهاية»: «مش لازم تكون تقليدية»

قال الفنان يوسف الشريف، إنه من المفترض وجود جزء ثانٍ من مسلسل النهاية، لكن لا نية لديه في تقديمه حاليا، لأني ضد فكرة استغلال نجاح أى عمل فنى بتقديم جزء ثانٍ بعده مباشرة.وأضاف الشريف، في أول ظهور له في برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، عقب تألقه في مسلسل النهاية: "أفضل أن يكون كل عمل منفصلا عن الآخر وألا أبدأ التحضير لأى عمل إلا إذا كنت متحمسا له".وأشار إلى أن أول شخص طرح عليه فكرة مسلسل النهاية كانت زوجته إنجى علاء، وعن رد فعلها على المسلسل، قال: "اتخضت وقالت لى حلو بس هتعمله إزاى".وأضاف الشريف: "فكرة المسلسل مجرد عضم رئيسى، لكن الشغل والإبداع كله عند المؤلف، فهو له دور كبير لذلك أتوجه بالشكر للمؤلف عمرو سمير عاطف وكل فريق العمل بداية من شركة الإنتاج سينرجى التي تحمست للعمل.. وحقيقى كان بمثابة تحدٍ كبير لينا كلنا.. أن مصر تنجح في تقديم أول مسلسل خيال علمى بشكل يليق بريادة الفن المصري".وأوضح الشريف، أن في الدراما نوعين من النهاية، النوع الأول الذي يشبع المشاهد، والنوع الثاني هو النهاية المفتوحة، معقبا: "من وجهة نظري مش لازم تكون النهاية تقليدية في كل عمل فني".