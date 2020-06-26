يوسف الشريف عن نهاية «النهاية»: «مش لازم تكون تقليدية»
الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:03 م
محمود عرفاتطباعة
قال الفنان يوسف الشريف، إنه من المفترض وجود جزء ثانٍ من مسلسل النهاية، لكن لا نية لديه في تقديمه حاليا، لأني ضد فكرة استغلال نجاح أى عمل فنى بتقديم جزء ثانٍ بعده مباشرة.
وأضاف الشريف، في أول ظهور له في برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، عقب تألقه في مسلسل النهاية: "أفضل أن يكون كل عمل منفصلا عن الآخر وألا أبدأ التحضير لأى عمل إلا إذا كنت متحمسا له".
وأشار إلى أن أول شخص طرح عليه فكرة مسلسل النهاية كانت زوجته إنجى علاء، وعن رد فعلها على المسلسل، قال: "اتخضت وقالت لى حلو بس هتعمله إزاى".
وأضاف الشريف: "فكرة المسلسل مجرد عضم رئيسى، لكن الشغل والإبداع كله عند المؤلف، فهو له دور كبير لذلك أتوجه بالشكر للمؤلف عمرو سمير عاطف وكل فريق العمل بداية من شركة الإنتاج سينرجى التي تحمست للعمل.. وحقيقى كان بمثابة تحدٍ كبير لينا كلنا.. أن مصر تنجح في تقديم أول مسلسل خيال علمى بشكل يليق بريادة الفن المصري".
وأوضح الشريف، أن في الدراما نوعين من النهاية، النوع الأول الذي يشبع المشاهد، والنوع الثاني هو النهاية المفتوحة، معقبا: "من وجهة نظري مش لازم تكون النهاية تقليدية في كل عمل فني".
وأضاف الشريف، في أول ظهور له في برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، عقب تألقه في مسلسل النهاية: "أفضل أن يكون كل عمل منفصلا عن الآخر وألا أبدأ التحضير لأى عمل إلا إذا كنت متحمسا له".
وأشار إلى أن أول شخص طرح عليه فكرة مسلسل النهاية كانت زوجته إنجى علاء، وعن رد فعلها على المسلسل، قال: "اتخضت وقالت لى حلو بس هتعمله إزاى".
وأضاف الشريف: "فكرة المسلسل مجرد عضم رئيسى، لكن الشغل والإبداع كله عند المؤلف، فهو له دور كبير لذلك أتوجه بالشكر للمؤلف عمرو سمير عاطف وكل فريق العمل بداية من شركة الإنتاج سينرجى التي تحمست للعمل.. وحقيقى كان بمثابة تحدٍ كبير لينا كلنا.. أن مصر تنجح في تقديم أول مسلسل خيال علمى بشكل يليق بريادة الفن المصري".
وأوضح الشريف، أن في الدراما نوعين من النهاية، النوع الأول الذي يشبع المشاهد، والنوع الثاني هو النهاية المفتوحة، معقبا: "من وجهة نظري مش لازم تكون النهاية تقليدية في كل عمل فني".