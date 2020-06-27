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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-6 -2020 فى البنوك المصرية

السبت 27/يونيو/2020 - 05:06 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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شهد سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي ليومي الجمعة والسبت، انخفاضً حادًا ليوم السبت الموافق 27-6-2020، ويقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم، في هذا التقرير وفقًا لآخر تحديثات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم 27-6-2020

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 52.38 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 52.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدينار مقابل الجنيه للشراء 51.34 جنيه وللبيع 52.92، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.68، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.14 جنيه وللبيع 52.75.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم تراجعًا ملحوظًا في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 53.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.82، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه للشراء 49.97 وللبيع 52.11، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.92 وللبيع 52.72، أما في بنك مصر فسجل للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.69.

وتراجع سعر الدينار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.29 وللبيع 52.60، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 52.69، وفي بنك عودة سجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.75، أما في البنك الأهلي فسجل للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.69، في المقابل شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في بنك بلوم ليسجل للشراء 52.38 جنيه وللبيع 52.75، وأيضًا استقراره في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.75.

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