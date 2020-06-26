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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

مأساة غادة السمان.. أفسدت زفافها وألغت شهر العسل في لندن لاستفزاز ملحن مصرى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:43 م
غادة السمان
غادة السمان
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في اليوم الذي أحيت فيه غادة السمان زفافها على «عريس العمر»، كانت قلوبٌ كثيرة تتمزق، وقلوب أخرى تطير فرحًا للخلاص من مكائدها.
لكن زواجها - من الأساس - كان أشبه بـ«كيد النسا» لملحن مصري شهير.

تظاهرت بالأهمية، طوال ليلة الزفاف، وتعاملت مع أهل العريس، بشير الداعوق، بغرور، وقالت لهم كلامًا مستفزًا حين حاولوا التقاط بعض الصور معها، حسب تقرير لمجلة «الشبكة اللبنانية»، حتى إنها رفضت تقطيع «تورتة الزفاف»، هدية أم بشير، بحجة أنها «ما بتعرف تطبخ»، فأفسدت الزفاف تمامًا، وأزعجت الجميع.

تزوجت غادة من بشير ليلة الخميس، وفى صباح الجمعة، اليوم التالى مباشرة، حضر العريس اجتماع مجلس إدارة البنك الذى يديره.

كان حضوره مريبًا، ومثيرًا للسخرية بالأوساط الراقية في لبنان.

خطط «الداعوق» لشهر عسل فى لندن، لكن غادة طلبت أن تسافر إلى القاهرة أسبوعًا فى البداية بحجة مراجعة الجامعة فى رسالة الدكتوراه، وسَرَت نميمة حينها بأنها كانت تسهر برفقة زوجها فى الأماكن التى اعتاد بليغ أن يسهر فيها حتى «تكيده وتقهره وتثير غيرته»، وهو الذى تعوَّد أن يسهر يوميًا، و«يشرب كثيرًا» حزنًا على شىء لا أحد يعرفه، ويراجع خطاياه القديمة.

ما لا يعرفه أحد، أن غادة كانت ترد مقلبًا للملحن بليغ حمدي، الذي سافرت له من بيروت إلى القاهرة للاتفاق على التفاصيل النهائية لإتمام زواجهما، فلم تجده، وما بدا من مشاهد البحث عنه فى شوارع القاهرة أنه يتهرَّب منها، حتى إنها كانت تتصل به، فيرد شخص غريب على الهاتف، ويقول لها: «بليغ سافر بيروت».

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