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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين لـ ماكرون: مكافحة الإرهاب أحد أهم الأهداف المشتركة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:39 م
بوتين وماكرون
بوتين وماكرون
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مشكلة الإرهاب تندرج ضمن أجندة أعمال موسكو وباريس المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين، قوله إن مشاكلنا القديمة التي يجب معالجتها من خلال الجهود المشتركة لا تزال قائمة للأسف. وتشمل هذه المشاكل: الإرهاب والهجرة غير الخاضعة للمراقبة وتغير المناخ والأوبئة بمعنى أشمل للكلمة؛ أي لا ترتبط بالضرورة بالعدوى بفيروس كورونا، ولكن بالعدوى في المجمل، فضلا عن نظام الحد من التسلح الذي يتفكك".

وأضاف الزعيم الروسي أثناء حديثه مع ماكرون أن جدول أعمال البلدين مشترك، قائلا "أعتقد أننا سنناقش اليوم كل ما ذكرته للتو... وبالطبع، سنتحدث عن نمو القدرات عالية الخطورة والمتفجرة في بؤر التوتر. ربما سنتحدث عن مشاكل أوكرانيا والبلقان والوضع في سوريا وليبيا. أعلم أن هذه المشاكل كانت محط اهتمام مشترك".

وقال بوتين: "بالمناسبة، يوافق يومنا هذا اليوم الذي تم فيه التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، قبل 75 عام بالضبط. لذا يجب أن يذكر هذا بأن توحيد الجهود في مكافحة المشاكل المشتركة والتهديدات المشتركة، أمر ذو أهمية دائمة. إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية، يجب توحيد جهودنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعرف موقف ماكرون تجاه تنظيم العمل المشترك في العديد من المجالات، مضيفًا "سندعم بقوة اقتراحاتكم. أنا متأكد من أننا سنعمل اليوم بشكل مفيد".

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