محافظ الوادى الجديد يصدر قراراََ بالقواعد المنظمة لإعادة فتح المقاهي والمطاعم

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، القرار رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠، بشأن القواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني، في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.ونص القرار على التزام مدير المنشأة بالاشتراطات الخاصة باستقبال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الرواد، وحظر تقديم الشيشة ووضع ملصقات بمدخلها بالإجراءات الوقائية التي ينبغي إتباعها ووضع ملصقات على الأرضية لتنظيم وقوفهم داخل المنشأة، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية تجاه العاملين بالمنشآت من قياس درجة الحرارة يومياََ وتوفير المعقمات، وارتداء الكمامة طوال ساعات العمل، ووضع آلية للحجز المسبق لمنع التزاحم، َوسحب الترخيص وإغلاق المنشأة في حال المخالفة لأي من الشروط السابقة.كما نص القرار على استمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأي نشاط يضم تجمعات.