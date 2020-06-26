النواب الأمريكي يصوت لصالح اعتبار واشنطن ولاية

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قرار لتحويل العاصمة الأمريكية واشنطن إلى ولاية.ومنحت الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الفرصة لتمرير مشروع القانون، لكن ينتظر قرار مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه في حال الموافقة على المشروع في هذا "التصويت التاريخي"، ستصبح واشنطن الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.ويطالب المشروع بتغيير اسم المقاطعة، في حالة الموافقة على تحويلها إلى ولاية، لتصبح "واشنطن، دوجلاس كومونويلث"، عوضا عن اسمها الحالي "واشنطن، مقاطعة كولومبيا".من جانبه، علق عضو المجلس عن ولاية ميريلاند ستيني هوير على الاسم المقترح بالقول "إنه اسم مناسب: جورج واشنطن وفريدريك دوجلاس، اجتمعا سويا في دعم المواطنة".