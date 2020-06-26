حماة الوطن: إقرار الموازنة العامة الجديدة الأكبر في تاريخ مصر

حماة الوطن: إقرار الموازنة العامة الجديدة الأكبر في تاريخ مصر
الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:08 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
اعتبر اللواء أسامة أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن إقرار الموازنة العامة الجديدة 2020 – 2021 خلال جلسة البرلمان سادته مناقشات واسعة حيث تعتبر أكبر موازنة في تاريخ مصر، موجها الشكر للحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والجهات المعنية لجهودهم خلال أزمة جائحة كورونا المستجد، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية، أنه رغم رقم الموازنة الجديدة، إلا أنها تواجه مشكلة في توفير الإيرادات، وهي مشكلة واجهتها دول كبيرة من خلال إيجاد توازن بين الإنفاق الصحي وتوفير المتطلبات، وهو ما يحتاج إحداث تعديلات خلال الفترة المقبلة للحكومة في توفير تلك الإيرادات.
وأشار اللواء أسامة إلى أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن طلبت بعض الطلبات التي أغفلتها الموازنة منها الاهتمام بالاستثمار الزراعي وهو الأجدر والأولى بالتنمية المستدامة وأيضا تعظيم الموارد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، وهو أحد سبل التنمية فضلا عن التركيز على البحث العلمي وزيادة الموارد الخاصة بها، فالعالم كله يهتم بموضوع البحث العلمي، مشددا على ضرورة توفير جميع السبل والمعلومات الخاصة بملف السياحة الخارجية والطيران خاصة مع عودة السياحة الداخلية تدريجيا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.
وأكد أن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة كان يعتمد على 3 روافد أساسية وهي عائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بشركات قطاع الأعمال والمصانع المتعثرة واستكمال المشروعات القومية في مسيرة البناء.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية، أنه رغم رقم الموازنة الجديدة، إلا أنها تواجه مشكلة في توفير الإيرادات، وهي مشكلة واجهتها دول كبيرة من خلال إيجاد توازن بين الإنفاق الصحي وتوفير المتطلبات، وهو ما يحتاج إحداث تعديلات خلال الفترة المقبلة للحكومة في توفير تلك الإيرادات.
وأشار اللواء أسامة إلى أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن طلبت بعض الطلبات التي أغفلتها الموازنة منها الاهتمام بالاستثمار الزراعي وهو الأجدر والأولى بالتنمية المستدامة وأيضا تعظيم الموارد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، وهو أحد سبل التنمية فضلا عن التركيز على البحث العلمي وزيادة الموارد الخاصة بها، فالعالم كله يهتم بموضوع البحث العلمي، مشددا على ضرورة توفير جميع السبل والمعلومات الخاصة بملف السياحة الخارجية والطيران خاصة مع عودة السياحة الداخلية تدريجيا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.
وأكد أن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة كان يعتمد على 3 روافد أساسية وهي عائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بشركات قطاع الأعمال والمصانع المتعثرة واستكمال المشروعات القومية في مسيرة البناء.