حماة الوطن: إقرار الموازنة العامة الجديدة الأكبر في تاريخ مصر

اعتبر اللواء أسامة أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن إقرار الموازنة العامة الجديدة 2020 – 2021 خلال جلسة البرلمان سادته مناقشات واسعة حيث تعتبر أكبر موازنة في تاريخ مصر، موجها الشكر للحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والجهات المعنية لجهودهم خلال أزمة جائحة كورونا المستجد، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية، أنه رغم رقم الموازنة الجديدة، إلا أنها تواجه مشكلة في توفير الإيرادات، وهي مشكلة واجهتها دول كبيرة من خلال إيجاد توازن بين الإنفاق الصحي وتوفير المتطلبات، وهو ما يحتاج إحداث تعديلات خلال الفترة المقبلة للحكومة في توفير تلك الإيرادات.وأشار اللواء أسامة إلى أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن طلبت بعض الطلبات التي أغفلتها الموازنة منها الاهتمام بالاستثمار الزراعي وهو الأجدر والأولى بالتنمية المستدامة وأيضا تعظيم الموارد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، وهو أحد سبل التنمية فضلا عن التركيز على البحث العلمي وزيادة الموارد الخاصة بها، فالعالم كله يهتم بموضوع البحث العلمي، مشددا على ضرورة توفير جميع السبل والمعلومات الخاصة بملف السياحة الخارجية والطيران خاصة مع عودة السياحة الداخلية تدريجيا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.وأكد أن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة كان يعتمد على 3 روافد أساسية وهي عائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بشركات قطاع الأعمال والمصانع المتعثرة واستكمال المشروعات القومية في مسيرة البناء.