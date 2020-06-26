مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

رصد نظام الدفاع الجوي الروسي للمنطقة العسكرية الجنوبية طائرات استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، فأقلعت مقاتلات روسية لمرافقتها.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة: "في 26 يونيو 2020، كشفت القوات العاملة في الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية عن تحليق طائرات استطلاع التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود ورافقتها مقاتلة روسية".