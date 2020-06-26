محافظ الإسكندرية يكلف بتطهير وتعقيم المساجد والكنائس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة نهضة مصر بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة (المساجد والكنائس) على مستوى المحافظة، وذلك استعدادا لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من غدا السبت، وقبل استئناف استقبال المواطنين بها للحفاظ على سلامتهم، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.من جانبه، أوضح المهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية تم عمل حملات مكبرة لتطهير وتعقيم دور العبادة من الداخل والخارج على مستوى المحافظة، وذلك بمعدات وأدوات الشركة، مؤكدا المسئولية المجتمعية والعمل التطوعي الذي تقوم به الشركة.