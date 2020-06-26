العدوي: حدة أعراض كورونا تراجعت ولكنه سريع الانتشار

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات استباقية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة كانت موفقة في قراراتها، وهو ما ساهم في احتواء الأزمة.وأضاف "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن العالم مازال يعمل على اكتشاف خصائص فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد الطرق الكاملة لانتقال الفيروس والإصابة به، ولكن ما أجمع عليه العالم أنه سريع الانتشار.كما أشار وزير الصحة الأسبق إلى أن حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن قطاع الطب الوقائي كشف الخصائص الجينية لفيرس كورونا لمعرفة عدم وصولنا للأرقام التي وصلت لها دول العالم.آخر إحصائيات كورونا في مصروأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.