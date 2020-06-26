مصطفى بكري يقترح مصادرة المباني الكبيرة بدلاً من هدمها

اقترح الإعلامي مصطفى بكري، مصادرة المباني الكبيرة بدلا من هدمها، قائلا: «الدنيا صعبة والناس مش مستحملة».ولفت بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المواطنين يقفون طوابير من أجل التصالح في مخالفات البناء، مضيفا: «على الأجهزة المعنية الالتزام بكلام رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية فيما يتعلق بالبناء».وتابع: نريد للمواطنين العيش في أماكن آمنة وبها جميع الخدمات مطالبا وزير التنمية المحلية بتفسير التصالح في المخالفات وحبس المخالفين، مشيرا إلى أن الناس مطاردة ومقاولي البناء نائمين في بيوتهم، مؤكدا الدولة تهمنا ومصالح الناس تهمنا.